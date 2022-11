Austria-Italia | rivoluzione totale per Mancini | coinvolto Donnarumma

VIENNA () - Si chiude a Vienna l'amaro 2022 dell'di Roberto Mancini , campione d'Europa in carica ma rimasta fuori dai Mondiali in Qatar . E proprio nel giorno in cui la Coppa del Mondo è ...Seconda amichevole degli azzurri durante la sosta,verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.itNella giornata d'inaugurazione di Qatar 2022, l'scende in campo in casa dell'per disputare la seconda amichevole durante ...Austria e Italia scenderanno in campo nello stadio di Vienna alle 20.45, in un’amichevole che sa di Mondiale. Mancini torna ad affidarsi a Donnarumma in porta, con il trio Bonucci, Gatti e Acerbi, che ...Le formazioni ufficiali del match amichevole tra l'Austria di Ralf Rangnick e l'Italia guidata da Roberto Mancini in programma all'Ernst Happel Stadion di Vienna, a partire dalle ore 20.45. Di seguito ...