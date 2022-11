Austria-Italia | probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

(Di domenica 20 novembre 2022) Ultimo impegno del 2022 per l'di Roberto Mancini. Gli azzurri, che nella serata di mercoledì hanno superato per 3-1 l'Albania, affronteranno all'Ernst Happel Stadion di Vienna in amichevole l'nella serata di...

Durante la conferenza stampa di vigilia di, il selezionatore austriaco Ralf Rangnick ha risposto volentieri a domande che hanno riguardato l'andamento della nostra Serie A. In particolare, a un quesito sull'andamento del ...Gli azzurri di Mancini in campo a Vienna nel giorno dell'inizio dei Mondiali: "Sarà un buon test soprattutto per i ragazzi più giovani" ...Clima rigido e qualche fiocco di neve alla vigilia della partita contro l'Austria. Mancini prova a plasmare un nuovo gruppo in vista del prossimo appuntamento nel 2026 ...