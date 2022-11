Austria-Italia | pagelle di CM | Verratti horror | Raspadori a due facce Alaba professore | Arnautovic il 9 per Mancini

Mettiamola così: l'vista a Vienna molto probabilmente non avrebbe vinto il Mondiale, ecco. Quindi forse è ora di ...il presente racconta di una Nazionale malamente sconfitta 2 - 0 dall', ...2022 - 11 - 20 21:31:27 40': l'prova ad alzare la testa. Politano sterza in area di rigore e ... 2022 - 11 - 20 21:29:15 Gol35': Alaba raddoppia per gli austriaci con una punizione che ...“Il secondo tempo abbiamo fatto un’ottima partita, nel primo tempo abbiamo avuto la prima palla gol e non l’abbiamo fatto. Poi abbiamo sofferto la loro fisicità e le ripartenze a campo aperto. Nella ...L'Italia cade 2-0 a Vienna contro l'Austria nell'ultima amichevole dell'anno e saluta con una sconfitta un 2022 tutt'altro che esaltante: "Peccato aver chiuso con una sconfitta", ha dichiarato dopo il ...