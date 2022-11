Austria-Italia oggi | orario e tv amichevole calcio | programma | probabili formazioni | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 20 novembre 2022), domenica 20 novembre alle ore 20.45, la Nazionalena diaffronterà all’Ernst Happel Stadion di Vienna l’nell’ultimadi questo 2022. Gli azzurri, reduci dal successo 3-1 contro l’Albania a Tirana, tornano in campo per chiudere quest’annata. Un 2022 amaro per la selezione del Bel Paese, vista la mancata qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar che prenderanno il via proprio quest’. Un pensiero che ancora c’è nella testa del CT Roberto Mancini. Tuttavia, non si può cambiare quanto accaduto in quella sfortunata serata di Palermo contro la Macedonia del Nord e si pensa al futuro. Un gruppo azzurro con tanti giovani, voluto da Mancini per dare l’opportunità alle nuove leve di mettersi in mostra e di vivere al meglio delle proprie possibilità questa ...