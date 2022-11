Austria-Italia | gran gol di Alaba su punizione | Donnarumma sbaglia tutto VIDEO

(Di domenica 20 novembre 2022) E’ ungol quello di Davidsuper il 2-0 in, ma Gianluigie prende gol sul suo palo. Poca reattività del portiere del Psg sulla conclusione sì violenta, ma di fatto esattamente sulla traiettoria che stava coprendo. Valuta evidentemente male il tiro del difensore del Real Madrid e fa una figura non bellissima. In alto ecco ildel gol dello 0-2. SportFace.

VIENNA () - Si chiude a Vienna l'amaro 2022 dell'di Roberto Mancini , campione d'Europa in carica ma rimasta fuori dai Mondiali in Qatar . E proprio nel giorno in cui la Coppa del Mondo è ...2 - 0 LIVE 6' Schlager, 35' Alaba(3 - 4 - 2 - 1): Lindner; Posch, Lienhart, Wober; Baumgartner, Seiwald, Schlager, Alaba; Adamu, Sabitzer; Arnautovic. CT Rangnick(3 - ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Austria-Italia amichevole, Mancini all'ultimo test del 2022. L'Italia di Mancini dopo l'amichevole vinta… Legg ...