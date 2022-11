Austria-Italia 2-0 | Mancini | “Bravi nel secondo tempo | dispiace chiudere con una sconfitta”

Mettiamola così: l'vista a Vienna molto probabilmente non avrebbe vinto il Mondiale, ecco. Quindi forse è ora di ...il presente racconta di una Nazionale malamente sconfitta 2 - 0 dall', ...2022 - 11 - 20 21:31:27 40': l'prova ad alzare la testa. Politano sterza in area di rigore e ... 2022 - 11 - 20 21:29:15 Gol35': Alaba raddoppia per gli austriaci con una punizione che ...L’Austria batte 2-0 l’Italia in amichevole. Decidono il risultato finale i gol di Schlager e Alaba. I ‘napoletani’ Di Lorenzo e Politano in campo solo il primo tempo mentre Raspadori viene sostituito ...81' - Doppio cambio nell'Austria: escono Adamu e Baumgartner, entrano Grillitsch e Schmid. 81' - Occasione Italia! Zaniolo scappa sulla sinistra e mette al centro dell'area dove arriva Chiesa che ...