Austria Italia 2-0 | gli azzurri chiudono l’anno con una sconfitta

(Di domenica 20 novembre 2022) All’Ernst Happel, il match amichevole tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All’Ernst Happel di Vienna,si sfidano in amichevole. Secondo dei due impegni in calendario per glidopo la vittoria sull’Albania. Sintesi2-0 MOVIOLA 1? – Iniziato il match. 6? – GOL– Arnautovic serve Schlager che a tu per tu con Donnarumma è stato bravo a depositare in rete. 12? – Ammonito Seiwald dell’per un brutto pestone a Verratti. 20? – Troppi errori in impostazione per l’, l’al momento sta mancando negli ultimi metri. 30? – Occasione per l’, Adamu prova il tiro ...

VIENNA () - Si chiude a Vienna l'amaro 2022 dell'di Roberto Mancini , campione d'Europa in carica ma rimasta fuori dai Mondiali in Qatar . E proprio nel giorno in cui la Coppa del Mondo è ...BONUCCI 5.5 – Meglio rispetto all'Albania, ma non arriva il pieno riscatto. Appare goffo nell'affrontare in retromarcia Arnautovic, nell'azione dell'1 a 0 ...Si chiude con una sconfitta il 2022 dell'Italia di Roberto Mancini. Gli Azzurri, dopo la vittoria in Albania, hanno perso per 2-0 in casa dell'Austria dopo una partita approcciata male e che non sono ...