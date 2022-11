Austria-Italia 2-0 | gli azzurri cadono a Vienna in amichevole | Alaba e Schlager a segno

(Di domenica 20 novembre 2022) L’è stata sconfitta dall’per 2-0 nell’internazionale giocata allo Stadio Prater di. I Campioni d’Europa hanno perso l’ultima partita dell’anno, giocata nella stessa giornata in cui sono incominciati i Mondiali a cui la nostra Nazionale non è riuscita a qualificarsi. Dopo il successo maturato mercoledì sera sempre inin casa dell’Albania, glinon sono riusciti a regalarsi una gioia parziale prima della pausa invernale che precederà le qualificazioni agli Europei 2024. A decidere il confronto sono state le reti dinel primo tempo, dove gli uomini del CT Roberto Mancini non sono riusciti a tenere testa ai comunque solidi padroni di casa. LA CRONACA DELLA PARTITA Il CT Roberto Mancini, ...

