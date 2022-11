Austria Italia 0-0 LIVE | squadre in campo per gli inni

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 novembre 2022) All’Ernst Happel, il match amichevole tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Ernst Happel di Vienna,si sfidano in amichevole. Secondo dei due impegni in calendario per gli azzurri dopo la vittoria sull’Albania. Sintesi0-0 MOVIOLA Inizio alle 20.45 Migliore in: a fine partita PAGELLE0-0: risultato e tabellino(4-2-3-1) – Lindner; Posch, Lienhart, Alaba, Wöber; Seiwald, X.Schlager; Baumgartner, Sabitzer, Adamu; Arnautovic. A disposizione: A.Schlager, Hedl; Gregoritsch, Grillitsch, Mwene, Schmid, Cham, Kainz. Commissario tecnico: Ralf Rangnick(3-4-3) ...