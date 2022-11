Australia | Boyle dà forfait Al suo posto Marco Tilio

(Di domenica 20 novembre 2022) L'ha comunicato un cambio nella lista dei 26 per i Mondiali in Qatar. Martinsarà out per un problema al ginocchio....

Niente Mondiali per l'attaccante dell'Martinche non è riuscito a recuperare dall'infortunio al ginocchio ed è stato costretto a dare forfait. Al suo posto - informa la federcalcio australiana - è stato convocato Marco ...(4 - 2 - 3 - 1) : Ryan; Atkinson, Souttar, Degenek, Behich; Irvine, Mooy;, Hrustic, Leckie; Maclaren. Calendario delle partite Martedì 22 novembre 14:00 Danimarca - Tunisia ( Rai2) 20:...Forfait dell'ultimo minuto in vista dei Mondiali in Qatar anche per l'Australia, che farà il suo esordio martedì contro la Francia.Niente Mondiali per l'attaccante dell'Australia Martin Boyle che non e' riuscito a recuperare dall'infortunio al ginocchio ed e' stato ...