Atp Finals 2022 | Djokovic | “Mi sono sentito bene in campo Nell’ultimo turno di battuta ero nervoso”

(Di domenica 20 novembre 2022) Novakè campione delle Atpdi Torino. Il fuoriclasse serbo subito dopo la partita è rimasto inper rispondere alle domande di rito.ha parlato della partita e dell’annata particolare che ha vissuto: “riuscito a far correre Ruud. Ho cercato di essere molto aggressivo e di non farlo giocare. Desideravo questo titolo da tantissimo tempo, da 7 anni (ride ndr). Quando ho servito per il match ero molto– ammette– macontento di aver chiuso con un ace. “Questa è stata una stagione insolita, questa vittoria è una grande soddisfazione e non vedo l’ora di andare in vacanza. Ogni settimana dell’anno la mia partecipazione a ogni torneo era in dubbio” ha concluso così Novak ...

In finale battuto il norvegese ruud in due set con il punteggio di 7 - 5, 6 - 3 TORINO - Novak Djokovic ha vinto le Nitto, andate in scena sul "veloce" indoor del Pala Alpitour di Torino. Il serbo ha piegato in finale il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 7 - 5, 6 - 3 in 1h32' di gioco. Si tratta del ...Batte 75 63 Casper Ruud, vince da imbattuto le Nittoe incassa $4,740,300. In questo modo eguaglia i sei titoli di Roger Federer nella storia delle Nittoe lo supera come ...Batte 75 63 Casper Ruud, vince da imbattuto le Nitto ATP Finals e incassa $4,740,300. In questo modo eguaglia i sei titoli di Roger Federer nella storia delle Nitto ATP Finals e lo supera come ...Al serbo bastano un’ora e mezza e due soli set per chiudere la pratica da vero dominatore indiscusso. Per lui sesto sigillo ...