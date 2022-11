Ascolti TV | Sabato 19 Novembre 2022 Tu si que vales chiude in bellezza 4 mln – 28 9% | Ballando al 25 2% 3 | 8 mln Il Teatro diretto da Sorrentino 3 1%

(Di domenica 20 novembre 2022) I 4 conduttori di Tu si queNella serata di ieri,19, su Rai1 preceduto da…Tutti in Pista della durata di 30 minuti (4.612.000 – 23.8%),con le Stelle - dalle 21.19 all’1.06 – ha conquistato 3.817.000 spettatori pari al 25.2% di share. Su Canale 5 la finale di Tú sí que- dalle 21.19 all’1.36 - ha raccolto davanti al video 4.012.000 spettatori pari al 28.9% di share (qui glidella finale della scorsa edizione – qui il vincitore). Su Rai2 il Tennis con gli ATP Finals ha catturato l’attenzione di 462.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 Richie Rich – Il più Ricco del Mondo ha intrattenuto 798.000 spettatori con 4.3% di share. Su Rai3,da Paolo ...

La finale di Tu si que vales in diretta batte di pochissimo Ballando con le stelle: ecco i numeri e gli ascolti del 19 novembre 2022