Ascolti TV | Sabato 19 Novembre 2022 Tu si que vales chiude in bellezza 4 mln – 28 9% | Ballando al 25 2% 3 | 8 mln Il Teatro diretto da Sorrentino 3 1%

ha aggiunto subito dopo, sottolineando anche il grande successo d'in una collocazione difficile, appunto quella delsera, nella quale tanti altri programmi in passato hanno ottenuto ...... anche l'anno del debutto di quel granello di sabbia , che tra milioni dial juxe - box e ... riecheggiano le note e le parole del cantautore e compositore romano che, lo scorso, ci ha ...Tu Si Que Vales ha conquistato gli ascolti tv nella serata di sabato 19 novembre: la finale, che ha eletto il cantante Marco Mingardi come vincitore ...Grande Fratello Vip, il faccia a faccia tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese: "Se hai paura e vuoi andare piano, non dormire con me". Il Video Mediaset ...