Ascolti tv | la finale di Tu si que vales batte Ballando con le stelle | i numeri

(Di domenica 20 novembre 2022) Grande attesa anche questa domenica mattina per glidel 19 novembre 2022. Chi ha vinto la gara del sabato sera? Lo scopriamo con i dati auditel relativi al prime time del sabato, dati che ci rivelano che a vincere questa settimana è Tu si que. L’ultima puntata del programma di Maria de filippi vola sopra i 4 milioni di spettatori e conquista la medaglia d’oro, salendo sul primo gradino del podio. Resta di pochissimo indietro, anche questa settimana,con le. A differenza di quanto successo nelle passate stagioni, Tu si quenon ha avuto il predominio netto di un tempo sul programma di Rai 1. Anzi ,con leha portato a casa in queste settimane, dei buoni risultati, agguantando anche Tu si que, come ...

Questa sera andrà in onda ladi Tu sì que vales e anche quest'anno è stato un successo "malgrado la forte concorrenza" ...di Ballando con le stelle davvero forte ( testa a testa negli) ...E' il commento del direttore intrattenimento Prime time Stefano Coletta aglidel Torneo di ... con un picco del 35% sul, record per la trasmissione. Primato storico anche quello di Carlo ...E' il commento del direttore intrattenimento Prime time Stefano Coletta agli ascolti del Torneo di Tale e Quale Show ... con un picco del 35% sul finale, record per la trasmissione. Primato storico ...Bellocchio usa la giusta distanza per raccontare qualcosa che ancora sanguina, fa una fotografia socio-politica dell’Italia degli anni di piombo e penetra sotto la pelle dei suoi personaggi, si ...