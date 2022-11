Ascolti Tv 19 novembre | La finale di “Tu sì que valès” risale a 4 milioni e batte di poco “Ballando” Dietro le ammiraglie solo Trinità sopra quota un milione

(Di domenica 20 novembre 2022)al top: su Rai1 il Tg1 delle 20.00 a 4,833e 26,23%. “tutti in pista” a 4,6e 23,8%. Su Canale5 Tg5 a 4,230e 22,78%. “Tu si que vales” 4,012e 28,9%. Su Rai1 Tg1 delle 13.30 a 4,086e 27,41%. L’Eredità a 4,006e 24,2%. “con le stelle” 3,817e 25,2%. Il Tg1 delle 13.30 a 3,649e 26,6%. Con i Mondiali di calcio oramai imminenti, è stato ancora il confronto tra Maria De Filippi (ladi TSQV) e Milly Carlucci () a caratterizzare il sabato sera televisivo del 19. Lato Viale Mazzini, Rai2 ha mandato in onda il tennis delle Nitto finals ...

... è pronto a chiudere il suo Chi sono veramente tour con l'ultima data prevista per il 19... Le altre canzoni, scelte tra oltre 250, sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E ...tv sabato sera, 19: i dati auditel di Ballando e della finale di Tu si que vales Dopo glidi sabato scorso , che hanno visto un testa a testa tra i due programmi, come ...Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 19 novembre 2022 ...Ascolti TV 19 novembre: scontro di “fuoco” tra la settima puntata di Ballando con le Stelle in onda su Rai1 con Milly Carlucci e la finale di Tu si que vales trasmessa sull’ammiraglia Mediaset con ...