Argentina | il Ministro del Lavoro suscita polemiche | «Prima i Mondiali | poi pensiamo all’inflazione»

(Di domenica 20 novembre 2022), ildelscatenanel paese sudamericano dopo le ultime dichiarazioni: cos’è successo Raquel de Olmos,delargentino, hatodopo le dichiarazioni rilasciate a Canal 9 in vista di Qatar 2022. LE PAROLE – «Continuiamo a lavorare con l’inflazione, mafacciamo vincere il nostro Paese. Credo che devi lavorare tutto il tempo per l’inflazione, ma un mese non farà una grande differenza e, d’altra parte, dal punto di vista emotivo, sappiamo cosa significa per tutti gli argentini, vogliamo che l’ne esca campione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

DerbyDerbyDerby

Raquel 'Kelly' de Olmos ha parlato in un'intervista a Canal 9 alla vigilia dei Mondiali 2022 in Qatar . Le dichiarazioni deldel Lavoro hanno suscitato forti polemiche in: 'Poi continuiamo a lavorare con l'inflazione, ma prima facciamo vincere il nostro Paese. Credo che devi lavorare tutto il tempo per l'...È prevista la presenza deldegli affari esteri, Antonio Tajani. La sessione mattutina è ... I rappresentanti delle sedi Enit di USA, Canada, Messico,e Brasile descriveranno ... Argentina, il ministro del Lavoro: “Prima il Mondiale, poi penseremo all’inflazione…” Il Ministro del Lavoro dell'Argentina rilascia delle dichiarazioni pittoresche alla vigilia dei Mondiali 2022 in partenza in Qatar.Con Cristina alla sbarra ci sono ex ministri, sottosegretari ... legato a una rete di fanatici decisi a far fuori "quella ladra", fosse andato a segno in Argentina sarebbe esplosa una vera guerra ...