Area B Milano - Nuova protesta | sit-in del centrodestra a Palazzo Marino

(Di domenica 20 novembre 2022)contro l'B di. Ieri, 19 novembre, rappresentanti locali dei partiti di, sindaci dell'metropolitana, consiglieri comunali, provinciali e regionali hanno inscenato una manifestazione davantiper chiedere ancora una volta la sospensione per almeno un anno dei nuovi divienti alla circolazione nella Ztl meneghina. Le dichiarazioni. "Abbiamo chiesto una pausa di riflessione di almeno un anno perché le condizioni dei cittadini non sono tali da poter affrontare un'altra gabella per poter venire a lavorare a" ha spiegato il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Stefano Maullu. "Abbiamo chiesto poi un monitoraggio dell'aria perché questo è un provvedimento di totale ...

Nuova protesta contro l'B di. Ieri, 19 novembre, rappresentanti locali dei partiti di centrodestra, sindaci dell'metropolitana, consiglieri comunali, provinciali e regionali hanno inscenato una ...Non lo vorrebbe fare, infatti, solo suB ma anche su altre tematiche, come il trasporto pubblico, quando Regione Lombardia cede già ail 25% del bilancio per i trasporti". "Anegli ...Rappresentanti politici locali e sindaci hanno manifestato per chiedere ancora una volta di sospendere per almeno un anno i nuovi divieti alla circolazione nella Ztl milanese ...Carmen Brunato, 75 anni, tiene la sua Fiat 500 "fuorilegge" ferma da un anno in carrozzeria. "Potrei guidare solo per 800 metri al giorno nella mia città: preferirei mi si dicesse che l’auto è da demo ...