Antonelli si ritira | “Milan | ecco gli highlights della mia carriera”

Qualche giorno fa Lucaha annunciato sui social il suo ritiro . L'ex Milan lo ha confermato in un'intervista alla Gazzetta.it, nella quale ammette che ' non è facile smettere di giocare dopo tanti anni trascorsi a ...Calcio - Lucasidal calcio , adesso è anche ufficiale. Il calciatore ha pubblicato un'intervista a La Gazzetta.it riguardo la decisione presa: "Non è facile smettere di giocare, dopo tanti anni ...Luca Antonelli appende gli scarpini al chiodo. Dopo averlo annunciato sui social qualche giorno fa, l'ex terzino sinistro tra le altre del Milan l'ha confermato in ...Luca Antonelli appende gli scarpini al chiodo. Dopo averlo annunciato sui social qualche giorno fa, l’ex terzino sinistro tra le altre anche del Milan l’ha confermato in un’intervista rilasciata a Gaz ...