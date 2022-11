Anticipazioni Domenica In | versione ridotta e ospiti | arriva la star italiana

(Di domenica 20 novembre 2022) Torna puntuale come ogni fine settimana l’appuntamento conIn, per una puntata ricca dinonostante laanche l’amatissimadella musica. Zia Mara continua… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Mary Ingrosso su BlogLive.it.

... oltre a esibirsi con "Lasciami dove ti pare" Massimo Ranieri , che sarà ospite di Mara Venier a "In ", su Rai1 in diretta dagli Studi "Fabrizio Frizzi" di Roma,20 novembre , ...In:e ospiti del 20 novembre dell'undicesima puntata del varietà di Rai1 Come ognipuntuale come un orologio arriva Mara Venier a tenerci compagnia nel giorno di festa ...Stasera 20 novembre torna Quattro matrimoni, con Costantino della Gherardesca: le anticipazioni della puntata in onda su Sky Uno alle 21:15, e in streaming su NOW.Domenica 20 novembre Amici 22 torna su Canale 5 con una nuova puntata: scopriamo tutte le anticipazioni, dalle sfide alle eliminazioni, passando per gli ospiti.