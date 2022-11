Ancora un trionfo per Novak Djokovic | il tennista serbo vince le Atp Finals

' Avere aspettato sette anni per ottenere di nuovo questa vittoria la rendepiù dolce . Ho detto mille volte quanto sia stata insolita questa stagione, tutti quelli che seguono il tennis lo sanno, e quindi questa è una grande soddisfazione '. Lo dice Novak Djokovic ...Nuovoper Novak Djokovic che a Torino ha vinto le Atp Finals imponendosi sul norvegese Ruud nella sfida per il titolo. Il tennista di Belgrado ha battuto Casper Ruud 7 - 5, 6 - 3 in un'ora e 32 ...Ancora un trionfo per Novak Djokovic che a Torino ha vinto le Atp Finals imponendosi sul norvegese Casper Ruud per 7-5 6-3 nella sfida per il titolo. È una vittoria storica per ...Ancora un trionfo per Novak Djokovic che a Torino ha vinto le Atp Finals imponendosi sul norvegese Casper Ruud per 7-5 6-3 nella sfida per il titolo. È una vittoria storica per Djokovic, che tocca i ...