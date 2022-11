AMICI | MARIA DE FILIPPI TRA LA GARA DELLE COVER E IL COMPLEANNO DELLA CELENTANO

(Di domenica 20 novembre 2022) Oggi, 20 novembre alle 14.00 su Canale5, l’appuntamento in tv è conDee lo specialedomenica pomeriggio di “”. A valutare ladiarriva Dardust, musicista, compositore e produttore multiplatino. Viene festeggiata Alessandracon tanto di torta di. A stilare la classifica ballo, l’ètoile e direttrice del corpo di ballo dell’opera di Roma, Eleonora Abbagnato e i coreografi e ballerini Irma Di Paola e Garriso Richelle. Super ospite Fabrizio Moro, che canta “Senza di Te“, singolo uscito venerdì 18 novembre, che anticipa il suo nuovo album (in uscita la prossima primavera). A dicembre Moro conclude “La Mia Voce Tour 2022” con due appuntamenti: il 18 ...

