Amici 22 | Angelina Mango batte Andrea Ascanio ed entra nella scuola | chi è la nuova allieva

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 novembre 2022) Dopo Lda, all’anagrafe Luca d’Alessio, allievo della passata edizione, adè arrivata unafiglia d’arte. Nell’ultima puntata del pomeridiano del talent di Maria De Filippiha battuto in sfida, conosciuto solo come, cantante appena 18enne“scuderia” di Zerbi. Ma chi è la? Figlia di, il cantautore morto nel 2014, e di Laura Valente, anche lei cantautrice ed ex voce dei Matia Bazar,è nata nel 2001 e ha un fratello maggiore, Filippo, del 1995,rista. Impegnatamusica fin da bambina, ha collaborato in studio anche con il padre. Ha già inciso un album, Monolocale, ...