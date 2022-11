Amichevoli | Algeria ko contro la Svezia

(Di domenica 20 novembre 2022) All’Eleda Stadion di Malmoe, laha sconfitto per 2-0 l’in un test amichevole tra deluse per la mancata qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. A decidere il match il rigore di Forsberg nel recupero del primo tempo e il raddoppio di Claesson al 47’. Ben aver e compagni erano rimasti in dieci dopo il 34’ per la doppia ammonizione a Bansebaini. SportFace.

