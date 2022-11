Alert alla FIFA | “troppi rigori fischiati al Qatar” | è giallo Mondiale

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 20 novembre 2022) E’ arrivato il momento della partita d’esordio delin, in campo i padroni di casa contro l’Ecuador. Si tratta di una competizione inedita, dentro e fuori dal campo. Sono tante le squadre in grado di lottare per la vittoria finale, nel frattempo le ultime ore sono state condizionate da alcuni sospetti che riguardano i padroni di casa. Ilè testa di serie nel gruppo A ed è stato inserito con Ecuador, Senegal e Olanda. Secondo quanto riporta il ‘Daily Mail‘ la notizia riguarda alcuni sospetti sule l’aria di presunti trattamenti arbitrali che potrebbero favorire i padroni di casa. Foto di Kurt Schorrer / AnsaI sospetti suiUno dei partner d’integrità dellaavrebbe contattato il massimo organo calcisticoper per evidenziare ...