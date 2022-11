Agropoli e Castellabate | arriva l’ordinanza | scuole chiuse per maltempo

Leggi su anteprima24

(Di domenica 20 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI sindaci dei due comuni più colpiti dall’emergenzache ha interessato il Cilento, ovvero, con due apposite e specifiche ordinanze hanno disposto la chiusura di tutte lee gli impianti sportivi. Addel primo cittadino Roberto Mutalipassi include anche il prossimo 23 novembre, mentre quella del sindaco Marco Rizzo al momento si ferma al 22. “Le procedure ancora in atto per dare risposte ai danni dele le previsioni meteo per il prossimo martedì, che prospettano piogge abbondanti, rendono necessaria tale decisione, per la sicurezza di tutti” è il commento del sindaco di. A, invece, il sindaco oltre ad aver chiuso ...