AEW | Saraya Paige al ritorno sul ring dopo 5 anni | ecco come è andata

(Di domenica 20 novembre 2022) Quello trae Britt Baker era sicuramente uno dei match più attesi alla vigilia di Full Gear, non tanto per il risultato in sé, quanto per la curiosità e la felicità di rivedere sul quadratoa distanza di ormai quasi 5dall’ultimo incontro disputato, quello che si temeva avesse chiuso definitivamente la carriera dell’inglese. Il collo sta bene Grande emozione per, sostenuta in prima fila dal fratello Zak. Sin dalle prime battute l’offensiva di Britt Baker si è focalizzata sul collo dell’inglese sia con colpi diretti che con prese di sottomissione. In un incontro durato oltre 10 minutiha sorpreso tutti per l’ottima forma già mostrata, non ha certo dimenticato cosa fare sule non ha avuto alcuna incertezza nel prendersi rischi. In un ...

Spazio Wrestling

AEW Full Gear 2022 may not have been the most exciting show on paper, but the talent rose to meet the challenge with possibly the best show of the year for ...All Elite Wrestling star Saraya won her first match since December 2017 as she made her highly anticipated return to the ring at AEW Full Gear. The former Divas Champion, who was known as Paige during ...