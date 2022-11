La Stampa

... Sovranità Alimentare e Foreste Francesco Lollobrigida, il Ministro della Salute Orazio Schillaci, il Vice Ministro delle imprese e il Made in Italy, Valentino Valentini, e il Ministro...Nel frattempo, come abbiamo già dato notizia, il Ministro per le Imprese e il Made in Italy (ex MiSE),, ha chiesto al MEF che il provvedimento venga rifinanziato nella prossima legge di ... Adolfo Urso: “Abbassiamo le tasse sul lavoro sgravi per chi ha più figli” Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Le ipotesi dei contributi alle imprese in manovra di Bilancio. L’aumento del prelievo fiscale applicato agli utili delle aziende energetiche. Un fondo da 100 milioni per i settori delle 4a: arredo, au ...