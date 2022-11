Addio a Michael Butler | il milionario hippie che lanciò il musical Hair

Leggi su ildenaro

(Di domenica 20 novembre 2022), il produttorecon capelli lunghi e baffi folti che ha portato ildella controcultura “” a Broadway, dove ha infranto le norme con la sua celebrazione delle droghe, della protesta contro la guerra e dell’amore libero, è morto all’età di 96 anni in una casa di cura a Los Angeles. L’annuncio della scomparsa è stato dato da Zia Wesley, amica e biografa di, come riporta il “New York Times”.si definiva un “bon vivant” che riempiva le sue giornate tra partite di polo, storie romantiche, affari avventurosi e cause politiche di sinistra., che era stato consigliere del presidente americano Joh Fitzgerald Kennedy, stava pensando di candidarsi contro ...