Addio a Hebe Bonafini | leader delle Madri di Plaza de Mayo che chiedevano verità sui desaparecidos Tre giorni di lutto in Argentina

(Di domenica 20 novembre 2022) Aveva perso due figli e la giovane nuora, inghiottiti nella tragedia deiargentini, e ha dedicato tutta la vita con il suo pañuelo, l’inseparabile fazzoletto bianco, in testa a rivendicare giustizia esfidando la dittatura militarea cavallo degli anni ’80., l’iconicadideè morta a 93 anni a la Plata, lasciando ine con un profondo vuoto il mondo dei diritti umani, con la Casa Rosada “profondamente addolorata” che ha indetto, a nome del governo del presidente Alberto Fernandez, tredi. E sui social si è abbattuta un’ondata di commozione: non solo i figli, le mamme e le nonne ...

Muore oggi in Argentina, all'età di 93 anni, Hebe de Bonafini, fondatrice dell'associazione "Madres de Plaza de Mayo".Alle 9.20 di questa mattina è morta a 93 anni la presidente e storica leader delle Madri di Plaza de Mayo, l'associazione di donne che ha sfidato la dittatura argentina per ritrovare i figli desaparec ...