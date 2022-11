Addio a Gianni Bisiach | se ne va uno degli ultimi maestri di giornalismo

Virgilio Notizie

... 'Mi unisco al cordoglio per la scomparsa diBisiach. Grande giornalista e conoscitore della ... Dopo Piero Angela , il nostro Paese, dunque, dicead un altro gigante dell'informazione ...ConBisiach non si chiude solo un capitolo della Rai dunque, ma scompare un pezzo di storia della cultura popolare che ha attraversato due secoli. Addio a Gianni Bisiach, storico giornalista d'inchiesta: aveva 95 anni È morto a Roma, a 95 anni, Gianni Bisiach, il poliedrico e storico giornalista italiano che non aveva cadenze dialettali e che solo attraverso il cognome faceva intuire l’origine. Con lui se ne va un ...Aveva 74 anni ed era ricoverato in Toscana. Fu primario della radiodiagnostica a Sant'Omero e capo dipartimento. I funerali celebrati al Cuore Immacolato TERAMO - La comunità cittadina e non solo quel ...