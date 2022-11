A Luigi Di Maio l' oscar del meme italiano 2022

Di Karola Sicali - 20/11/2022 Consolazione più che dolce perDiche, terminate le elezioni, si è trovato un incarico più che ottimo e dalla cifra davvero da capogiro. Non potete immaginare, infatti, quanto guadagnerà al mese l'ex Ministro degli ...A Memissima, primo oscar dei meme italiano, è stato premiatoDicome personaggio più 'memato' del 2022. Insieme all'ex ministro degli Esteri, nella serata di sabato 19 novembre, assegnati da OFF TOPIC anche i premi alle 10 pagine finaliste in gara ...Premiato a MEMISSIMA nel corso del primo oscar dei meme italiano Luigi Di Maio, come personaggio più “memato” del 2022. Insieme all’ex Ministro degli Esteri, nella serata ...Consolazione più che dolce per Luigi Di Maio che, terminate le elezioni, si è trovato un incarico ottimo e dalla cifra da capogiro.