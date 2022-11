A chi si sposa in chiesa 20 mila euro | di questo passo Salvini ucciderà anche la Meloni

È persa che gli abbinamenti con la tavola sono in continua evoluzione'. Orgoglio Novello anche ... A tavola sicon piatti autunnale come primi con funghi, arrosti, formaggi stagionati e ...Fra le tante, ne è apparsa una che ha dell'incredibile: un disegno di legge per attribuire ben 20.000 euro asiin chiesa. Sembra uno scherzo ma è proprio così. Via il reddito di ...Via il reddito di cittadinanza ai morti di fame ma giù quattrini a chiunque si sposi in chiesa. Di questo passo, il Governo Meloni avrà presto il fiato corto e una credibilità azzera ...Roma - Introdurre un 'bonus matrimonio' fino a 20mila euro per agevolare le giovani coppie che intendono celebrare il matrimonio religioso. È il contenuto di una proposta di legge depositata alla Came ...