A chi arriveranno i bonus 150 e 550 euro a dicembre

Leggi su optimagazine

(Di domenica 20 novembre 2022) Il150spetta una tantum per combattere l’inflazione, che ormai regna sovrana in Italia e nel mondo in generale, ed il caro prezzi. Il nuovo Governo di Giorgia Meloni non ha confermato ufficialmente le misure, checomunque nelle tasche di alcuni italiani nel prossimo mese di. Ci sarà posto anche per il550, che ricordiamo essere stato previsto dal Governo Draghi lo scorso luglio. Per quanto riguarda la prima agevolazione, quella meno corposa da 150, è stata prevista per i cittadini che avevano già ricevuto il200, ma con reddito inferiore ai 20 milaannuali. Il sussidio arriverà in via automatica, tanto che molti dei 22 milioni di utenti per i quali è ...