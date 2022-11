A 20 anni lascia il lavoro da barista | smette di depilarsi e sbarca su Onlyfans | «Ora guadagno cifre a sei zeri»

(Di domenica 20 novembre 2022) Cherry The Mistress, questo il suo nome su, ha soli 20e sulla piattaforma che sta spopolando in tutto il mondo è più unica che rara. Lei, infatti, rispetto alle altre creatrici di contenuti punta tutto sulla naturalezza, forse anche po’ estrema. Da duenon usa il deodorante e non si depila né rade. E nonostante la peluria ben visibile sta ottenendo un successo incredibile. «Hoto il mioper realizzare contenuti erotici a tempo pieno e adessouno stipendio a sei», ha rivelato. Cherry the Mistress ha aperto un accountall’inizio della pandemia quando ogni giorno aveva il pensiero di come arrivare a fine mese. Lavorava comee studiava all’università. E adesso dopo due ...

Il Secolo XIX

L'addio alla vita religiosa e la morte del padre, durante la pandemia, hanno caratterizzato gli ultimidella sua vita. Nell'intervista viene toccato anche l'argomento della vita sentimentale ...E' il peggiore provvedimento in materia di lavori pubblici degli ultimi trent'. La bozza del ... norma che viene stravolta con il DL 176/2022 cheinalterato l'agevolazione al 110% per i ... Sestri Levante, dopo dieci anni la sindaca Ghio lascia l’incarico: “Così ho contribuito a cambiare la mia cit… PORTOGRUARO - Il rap italiano è sotto choc. La morte del rapper Dium, il 34enne di Portogruaro Luca Seidy Dioum, ha lasciato dolore e sgomento tra gli amici e quanti avevano conosciuto i ...Suor Cristina, la famosissima vincitrice di The Voice of Italy 2014, ha lasciato la vita consacrata per intraprendere un nuovo percorso, dove non ...