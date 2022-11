Gazzetta del Sud

Lo precisa"Sugar" Fornaciari. "Ci tengo a specificarlo: io non ho mai inviato - dice ancora - un brano ad Amadeus, nella sua veste di Direttore Artistico , per eventualmente partecipare in ......anche le candeline. Il dolce è un profitterol arricchito da lamponi e margherite. La presentatrice bacia la nonnina, poi sul numero degli anni, scritto con una targhetta in pasta di... Zucchero spegne la polemica su Sanremo: "Mai inviato brani ad Amadeus" Quando vedrai la panna fremere, spegni il fuoco e versaci dentro il cioccolato, quindi mescola vigorosamente per scioglierlo completamente. Intanto versa i lamponi in un pentolino con lo zucchero e, a ...Diciotto ragazzi con le mani in pasta. Pastafrolla, per la precisione, che loro trasformano in biscotti venduti e gustati nel bar annesso al laboratorio, spediti grazie all’e-commerce e distribuiti ne ...