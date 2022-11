Zlatan Ibrahimovic nuovo conduttore di Striscia La Notizia

(Di sabato 19 novembre 2022), oltre ad essere un campione di calcio, ha tante altre passioni. Si presta a ricoprire diversi ruoli e si diverte sempre: il calciatore svedese del Milan ha colpito tutti al Festival di Sanremo, dove ha ammesso ad Amadeus e Fiorello che gli piacerebbe diventare attore odopo il ritiro. Seppur per un giorno, intanto, il sogno disi avvererà: il calciatore del Milan, infatti, saràdilaper una sera. Il calciatore svedese affiancherà Sergio Friscia e Roberto Liberi nella puntata di lunedì 21 novembre. L’annuncio dila“Lunedì 21 novembre, dietro il bancone dilaarriva un...

Intanto Ibra si prepara ad un'altra apparizione televisiva che confermano l'amore diper il piccolo schermo. Tanti gli spot che lo vedono ancora protagonista, tanta la voglia, come da lui ...sarà conduttore di Striscia la Notizia . A dare la notizia è stato lo stesso tg satirico sul suo sito ufficiale. Non succederà stasera, ma la prossima settimana. Al momento pare ...Dal palco del Teatro Ariston del Festival di Sanremo al bancone di Striscia la notizia, lunedì prossimo su Canale 5, ore 20.35. Un appuntamento imperdbile per i tifosi del Milan che ...Zlatan Ibrahimovic sarà dietro al bancone del tg satirico di Canale5, durante la puntata di lunedì 21 novembre ...