Yargi trama puntata 44 del 20 Novembre 2022

(Di sabato 19 novembre 2022) Dopo la morte di Serdar, tutti sono rimasti scioccati. Mentre Ilgaz sta cercando di capire come sia avvenuto questo omicidio, Ceylin viene in aiuto di un amico che è nei guai, ignaro di tutto. Tuttavia, d'altra parte, non riesce a capire lo strano comportamento della sua famiglia, specialmente Aylin.