WomenXImpact | stampa e cultura armi per ridurre il divario di genere

(Di sabato 19 novembre 2022) AGI - Il cambiamento della mentalità che è all'origine deldipassa attraverso l'educazione e la, ma la strada da fare è ancora lunga. Se ne è parlato negli interventi della giornata conclusiva di, il forum di tre giorni voluto da Eleonora Rocca per l'empowerment femminile sponsorizzato da Eni. Sarah Varetto, ex direttrice di SkyTg24 e ora vicepresidente per la Comunicazione e l'inclusione dell'emittente, ha ricordato nel suo intervento alcuni esempi di testi scolastici per i bambini delle scuole primarie in cui si diffondono stereotipi e addirittura bufale: “Ho letto su un libro di testo che le donne fanno meno figli da quando lavorano fuori casa: è falso, basta confrontare le statistiche su percentuale di lavoro femminile e numero di figli pro capite in Italia e Francia o Svezia ...