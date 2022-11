Wanda Nara e Icardi di nuovo insieme | riconciliazione alle Maldive | ' Ecco perché siamo qui'

(Di sabato 19 novembre 2022) Dopo mesi in cui il gossip non parlava di altro, la separazione trae Maurosembra già essere acqua passata. La showgirl argentina, a fine estate, aveva dato l' annuncio social della ...

Dopo mesi in cui il gossip non parlava di altro, la separazione trae Mauro Icardi sembra già essere acqua passata. La showgirl argentina, a fine estate, aveva dato l' annuncio social della fine del loro matrimonio scatenando un polverone di polemiche. Ma ...Maxi Lopez è tornato a parlare della storia tira e molla trae Mauro Icardi . "Una riconciliazione tra loro è benvenuta. La pace dei ragazzi non ha prezzo" , ha dichiarato l'ex calciatore al programma argentino Intruders. La priorità di Maxi sono i ...Dopo mesi in cui il gossip non parlava di altro, la separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi sembra già essere acqua passata. La showgirl argentina, a fine estate, aveva ...Maxi Lopez torna a parlare della storia tira e molla tra Wanda Nara e Mauro Icardi. "Una riconciliazione tra loro è benvenuta. La pace dei ragazzi non ha prezzo", ha dichiarato l'ex calciatore al ...