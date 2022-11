Vlahovic in gol con la Serbia Tuttosport | «Questa volta se la sentiva | è resuscitato»

(Di sabato 19 novembre 2022)è tornato in campo e ha fatto gol con lanel 5-a al Bahrain amichevole di preparazione ai Mondiali in Qatar. I quotidiani italiani lo hanno punzecchiato, soprattutto nella titolazione.in prima pagina: «se laentra: un gol e due assist Due assist, un gol e tanto movimento. Dusansi è presentato così alla vigilia del Mondiale in Qatar, giocando solo un tempo contro il Bahrain. Un giocatorerispetto a quello visto nella Juventus prima dell’infortunio e ripresosi alla grande dal punto di vista fisico. Il Corriere dello Sport titola:è risorto L’avversario non era di grandissimo valore, ma se non altro è servito per mettere di buon ...

