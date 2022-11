Vanity Fair Italia

L'ispirazione, come il nome fa intuire, arriva dalla luna e la testimonial della campagna è la splendida. Credits: @chanel.beauty Via Instagram Tante le referenze che fanno parte di ...S Ermenegildo Zegna portavano ad inneggiare la grandeal campionato italiano per ... 32° Fontana Vittorio, 33° Lewis Silvano, 34° Cortese Gabriele con Daniele Farinone, 35°Sergio, 36° ... Vittoria Ceretti, la modella si schiera pubblicamente contro le nepo baby Con la gamba più corta, in versione casual, i tronchetti Shark Lock Biker – amati da Vittoria Ceretti – hanno una suola spessa “marshmellow” – una declinazione più dolce del classico carrarmato – e la ...Essere "figli di" è un privilegio, un'opportunità, una fortuna, una condanna Vittoria Ceretti, una delle modelle italiane più richieste del momento e più apprezzate sulle passerelle internazionali, ...