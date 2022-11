Violenza sulle donne | la Polizia di Stato e la campagna ' Questo non é amore'

Secolo d'Italia

... nell'ottica di sensibilizzare l'opinione pubblica su una maggiore consapevolezza nella prevenzione delladonne. La Polizia di Stato sara' tra la gente con i camper e gli stand ......e/o i Centri antiviolenza che prendono in carico la donna ed eventuali figlie e figli minori per concordare l'allontanamento ed intraprendere il percorso di fuoriuscita dalla situazione di' . Violenza sulle donne, al via la campagna "Questo non è Amore": i consigli della Polizia Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Due giorni importantissimi sulla Riviera Ligure di Ponente, oggi convegno alla presenza del Prefetto Francesco Messina e domani la la prima Edizione di "We run for women - Corriamo con la Polizia di S ...