Violenza contro le donne | nata a Genova l' associazione in nome di Martina Rossi

Agenda Digitale

C'è un'assistenza psicologica per vittime dima il percorso deve continuare anche fuori".Per questo, anche in vista dell'inverno, è indispensabile proseguire con le vaccinazioni per proteggere gli […] Navigazione articoli Genova, nasce l'associazioneladi Genere '... La violenza contro le donne in rete ha mille facce: come avviene, gli strumenti di difesa Sabato alle 21 al teatro Martinetti di Garlasco. Il contesto è una ricca provincia del Nord... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo ...Nei presidi e consultori aderenti saranno disponibili servizi gratuiti, strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto ...