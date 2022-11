Vinci Casa sabato 19 novembre 2022 | i numeri estratti nel concorso di oggi

...19 novembre 2022 alle ore 11.00 è in programma alladella Conoscenza l'incontro aperto al pubblico con la nota attrice e doppiatrice Ottavia Piccolo assieme le classi del Liceo "L. da" di ...... Bassi 16, Musio, Parolo 17, Paonessa 4, Aiello 12, Menin 11, Garatti 2, Charles 8,2, Bruni). scenderà in campo solo il Rouge et Noir, venerdì sera incontro il Valdilana Virtus Basket, ...Il concorso Win for Life VinciCasa continua a premiare i suoi giocatori, ecco come è andato quello del 18 novembre.Verifica estrazione VinciCasa del 18 novembre 2022 in diretta da questa pagina: schedina con numeri vincenti, quote e premi del concorso di stasera. I numeri dell’estrazione Vincicasa 18 novembre 2022 ...