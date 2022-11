Victoria Lomasko | la dissidente che racconta la Russia che Putin vuole nascondere

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 19 novembre 2022) Nicoletta Orlandi Posti per questa nuova puntata di Art'è ha incontrato, un'artista professionista russa,. Fa parte di un movimento globale che utilizza il disegno come strumento di cronaca e resistenza ed è considerata come la più importante artista sociale grafica russa. Nata a Serpukhov, a 99 km a sud di Mosca, nel 1978, da marzo di quest'anno vive in Europa, dopo aver tentato fino all'ultimo di rimanere nel proprio paese per non interrompere il proprio ruolo di testimone. La Fondazione Brescia Musei, ospitandola in residenza, le ha dedicato una importante retrospettiva aperta nel complesso museale di Santa Giulia. La prima in assoluto in Italia che propone la ricerca artistica diche permette di ricostruire in modo minuzioso la storia sociale e politica della ...