Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 19 novembre 2022)DEL 19 NOVEMBREORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI SEGNALATI ALLAGAMENTI TRA COLLEFERRO E VALMONTONE; ATTENZIONE ANCHE SULLA A12, PER LA PRESENZA DI UN INCIDENTE NEI PRESSI DELL’USCITA PER SANTA SEVERA; INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE; STA PROVOCANDO DISAGI, INVECE, UN ALTRO INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIU’ VEICOLI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER L’APPIA FINO ALLA LAURENTINA; TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLE CONSOLARI CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, TIBURTINA TRA TIVOLI TERME E TIVOLI, E CASILINA TRA IL RACCORDO E LA BORGHESIANA. IN CHIUSURA IL ...