Viabilità Roma Regione Lazio del 19-11-2022 ore 10 | 30

(Di sabato 19 novembre 2022)DEL 19 NOVEMBREORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24-TERAMO SEGNALATO UN INCIDENTE TRA SETTECAMINI E IL RACCORDO IN DIREZIONE; INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE; UN INVITO ALL’ATTENZIONE ANCHE PER CHI E’ IN VIAGGIO SULLA A12, DOVE E’ SEGNALATA PIOGGIA SULL’INTERA TRATTA TRA FIUMICINO E CIVITAVECCHIA; TRAFFICO REGOLARE, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA; RALLENTAMENTI SONO PRESENTI SUI TRATTI EXTRAURBANI DELLE CONSOLARI CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA, TIBURTINA, ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME, E CASILINA NEI PRESSI DELLA BORGHESIANA; DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da ...