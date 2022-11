(Di sabato 19 novembre 2022) L’Equipe ha intervistato Sebastianche ha deciso di ritirarsi. Parla molto di. Avrà qualche rimpianto? Soprattutto per quello che è successo? No, ho amato quegli anni. Ho apprezzato la vita in Italia, dove ho conosciuto tanti amici. Guidare per laè qualdi speciale. Per strada, la gente ti considera uno di loro. E il loro cibo è probabilmente il migliore del mondo anche se, da francese, mi dirai il contrario. È stato bello vivere quest’esperienza in Italia. Posso dire di essere orgoglioso della mia carriera. È stata brillante, non trovi? Probabilmente ho commesso degli errori, forse a volte avrei dovuto agire con più intelligenza. Ho firmato per laper aiutarli a diventare campioni. Abbiamo fallito due volte. E ci delle ...

IlNapolista

2010 - Il pilota tedesco Sebastindiventa il più giovane campione del mondo di Formula1 di ... Sul lavoro, avete delle gradiche potrete mettere in pratica in vista del successo del prossimo ...... ma a me interessano solo ledelle persone a cui tengo, come la mia famiglia . Inoltre, in questa lista ci sono alcuni protagonisti del Circus, come per esempio Sebastian". E ora può ... Vettel: «Ho idee su cosa va cambiato alla Ferrari, ma le tengo per me» - ilNapolista Lewis Hamilton ha organizzato ad Abu Dhabi una cena per salutare l'ultimo Gran Premio del quattro volte campione del mondo, alla quale hanno partecipato tutti i piloti dello schieramento di Formula 1.