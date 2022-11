Verso la grande festa | Brazzo abbraccia Luce! | “La mia musica oltre le barriere

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 19 novembre 2022) Come fa una persona sorda a fare il cantante di professione? Sembra impossibile, ma non è così. Lo dimostra Francesco Brizio, 34enne nato a Taranto ma milanese d’adozione, che asi racconta così: “Mi chiamo Francesco, in arte, sono sordo e nella vita faccio rap”. Poche parole che raccontano tutto. Poi, certo, è anche impiegato in una compagnia assicurativa, ma laè il vero motore della sua vita. Ed è anche strumento per vedersi riconosciuti quei diritti che per gli altri sono scontati, ma per chi non sente diventano fondamentali. Come quella per il riconoscimento della Lis, la lingua dei segni, indispensabile per lui nella vita quanto nella sua arte. Francesco Brizio, in arte, rapper sordo (Instagram)“Già da bambino desideravo cantare solo che mi sentivo imbarazzato per il fatto che un sordo ...