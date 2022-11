Verso il taglio dell’Iva sui generi alimentari | ecco quali

(Di sabato 19 novembre 2022) In via di definizione la proposta di legge di bilancio da presentare alle Camere e da approvare entro la fine dell’anno Il governo è al lavoro con la legge di bilancio dopo l’approvazione del decreto Aiuti-quater a favore dei cittadini in difficoltà a causa dell’inflazione e del caro energia. Su questa linea sarà indirizzata anche L'articolo proviene da Consumatore.com.

... meno dunque di quanto auspicato da Confindustria che puntava a 3 punti di. Quanto all'... Sul fronte delle pensioni , il governo sarebbe orientato' quota 103 ", ovvero 62 anni d'età e 41 ...Per gli importi superiori si va inveceuna riduzione di sanzioni e interessi al 5%. L' ... La priorità è sostenere le fasce deboli e le imprese, assicura il ministro annunciando anche un...Confronto nella maggioranza. A gemelli e famiglie numerose 100 euro in più. Verso lo stop allo scudo dei capitali. Al cuneo 3,5 miliardi. Si valuta il rifinanziamento del bonus tv e decoder Un fondo a ...Più aiuti per le famiglie numerose e taglio del cuneo fiscale di 3 punti (dai 2 attuali) per i redditi fino a 35 mila euro lordi l’anno. Sono alcune novità della manovra.